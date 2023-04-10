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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об опасности заболевания сахарным диабетом для любителей кефира

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об опасности заболевания сахарным диабетом для любителей кефира

Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что употребление кефира не рекомендуется в любое время суток из-за высокого инсулинового индекса этого напитка.

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