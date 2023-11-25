Специалист: эффективно смартфон будет работать с уровнем заряда от 40 до 90%

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, что все классические аккумуляторы так или иначе деградируют, то есть перестают нормально работать и быстро разряжаются с течением времени, а также в зависимости от условий эксплуатации.