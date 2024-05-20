Захарова рассказала, согласится ли Россия на «формулу мира» Зеленского

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Украины Литвиненко том, что Украина рассчитывает урегулирование конфликта благодаря «формуле мира» Владимира Зеленского.
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