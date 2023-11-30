Совершенная версия знаменитого Бука: ЗРК "БУК-М3" унижает Западных генералов своими характеристиками

21 сентября 1,1K прочитали Всем доброго времени суток. Универсальное решение, способное бороться с широким кругом воздушных целей, включая БПЛА, самолеты, вертолеты, реактивные снаряды, крылатые и баллистические ракеты все же существует.
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