МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Захаров, ты же русский, ты о чём говоришь? Тебе что, жить надоело, если всё пойдёт по украинскому пути, то большая ча...В Молдавии отреаг...
  • Лев Добрый
    Если старый маразматик Джо у них лучший, тогда кто остальные в Демократической партии пиндо-срании? 😎😱😜👈🖕Байден оказался е...
  • Лев Добрый
    Моё мнение, Лаврову не надо было лететь в логово проститутки Нату, потому что во время войны лучше быть дома! То, что...Захарова объяснил...

Совершенная версия знаменитого Бука: ЗРК "БУК-М3" унижает Западных генералов своими характеристиками

Совершенная версия знаменитого Бука: ЗРК "БУК-М3" унижает Западных генералов своими характеристиками

21 сентября 1,1K прочитали Всем доброго времени суток. Универсальное решение, способное бороться с широким кругом воздушных целей, включая БПЛА, самолеты, вертолеты, реактивные снаряды, крылатые и баллистические ракеты все же существует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх