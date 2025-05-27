Котировки расписок NanduQ взлетели на 13% после старта выкупа бумаг

На старте торгов депозитарные расписки NanduQ (бывшая Qiwi) выросли в цене на 13,2% до 204,4 рубля за АДР, на фоне новостей о запуске тендерного предложения по выкупу бумаг от гонконгской Fusion Factor Fintech Limited по цене 210 рублей за лот.