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«Милан» и Модрич близки к продлению контракта на сезон-2026/27

Лука Модрич продолжит играть за « Милан » в сезоне-2026/27. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, хорватский полузащитник еще не принял окончательного решения, однако стороны близки к договоренности о продолжении сотрудничества в следующем сезоне.

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