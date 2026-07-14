«Милан» и Модрич близки к продлению контракта на сезон-2026/27

Лука Модрич продолжит играть за « Милан » в сезоне-2026/27. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, хорватский полузащитник еще не принял окончательного решения, однако стороны близки к договоренности о продолжении сотрудничества в следующем сезоне.