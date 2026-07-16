Подземная часть полигональной кладки в Саксайуамане. И здесь все засыпано глиной на метры Задумывались ли вы, как такие огромные многотонные блоки полигональной кладки в перуанском Саксайуамане могут стоять столетиями без разрушения кладки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии