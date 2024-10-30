ГАИ раскрыла простой способ законно наказать обочечников и хамов на дороге

Почти каждый автомобилист встречал на дороге печально известных «обочечников» и «учителей» — водителей, которые резкими торможениями или неожиданными манёврами вынуждают других снижать скорость или даже полностью останавливаться.
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