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Илья Авербух: «Было понятно, что Чен своего не упустит. Нам остается ждать, когда наши ребята подтянутся до этого уровня»

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты мужского одиночного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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