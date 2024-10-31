Александр Орел возглавил Коркинский округ. Пока в статусе и.о.

Коркинские депутаты назначили исполняющим обязанности главы муниципалитета Александра Орла. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение собрание депутатов Коркинского муниципального округа приняли сегодня, 31 октября.
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