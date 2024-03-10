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Душевно, но для зрителя из СССР непроходимо: Угадайте «Афоню», «Гараж» и другие всеми любимые комедии с великолепным Бориславом Брондуковым

Душевно, но для зрителя из СССР непроходимо: Угадайте «Афоню», «Гараж» и другие всеми любимые комедии с великолепным Бориславом Брондуковым

Вы смотрели эти фильмы кто сто, кто миллион, а кто и сто миллионов раз. Спорим, вы угадаете их кто с сотого, кто с миллионного, а кто и со стомиллионного раза! фото: кадр из не скажем, какого фильма, а то так неинтересно Тест смешной, а вот повод для него печальный: сегодня годовщина смерти превосходного артиста, которого все мы знаем и обожаем с детства, — Бронислава Брондукова.

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