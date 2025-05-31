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Царьград

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Диверсия в Брянской области. На пассажирский поезд обрушился мост: подробности, пострадавшие

Диверсия в Брянской области. На пассажирский поезд обрушился мост: подробности, пострадавшие

Обрушение моста в Брянской области. Число пострадавших растет, подрыв рассматривается как основная версия.

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