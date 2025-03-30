Невролог назвал продукты, которые могут спровоцировать приступ мигрени

Некоторые продукты питания способны провоцировать сильные головные боли, предупреждает врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Рустем Гайфутдинов.
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