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Рублев о том, что у него нет титула на «Мастерсах»: «Надеюсь, выиграю хотя бы один в какой-то день, в какой-то год, в какую-то жизнь»

Игроков ATP попросили спрогнозировать, кто в этом сезон впервые выиграет «Мастерс». Кэмерон Норри и Диего Шварцман назвали Андрея Рублева.

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