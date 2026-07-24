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"Режим мести": Трамп потерял терпение. Ставка на мир с Ираном провалилась

"Режим мести": Трамп потерял терпение. Ставка на мир с Ираном провалилась

По словам высокопоставленного чиновника администрации, президент разочаровался в дипломатии и перешел в "режим мести" против Тегерана.

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Комментарии
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Галина Чужая
Разочаровался в дипломатии???  Даже стало интересно где в его действиях была дипломатия - сплошные ультиматумы,  высокомерие, лицемерие и нежелание слышать других. Он как  Нарцисс, который только и делает, что любуется собой.
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Трамп считает свои потери в живой силе ВС , которых он насильно запихал в чужие страны и построил там свои Военные базы , которым там делать нечего и подлежат изгнанию . Но он почему-то не считает потери угнетённых таким образом мирных стран . Понятна реакция независимых стран о засилии экспансии ВС США . Народ должен гнать эту армию узурпаторов из своих стран .
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1 м.
Галина Чужая
Пока доллар у власти никто даже пикнуть не посмеет против - слишком хорошо знают чем это закончится...
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1 м.