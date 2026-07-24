"Режим мести": Трамп потерял терпение. Ставка на мир с Ираном провалилась

Галина Чужая Разочаровался в дипломатии??? Даже стало интересно где в его действиях была дипломатия - сплошные ультиматумы, высокомерие, лицемерие и нежелание слышать других. Он как Нарцисс, который только и делает, что любуется собой.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Трамп считает свои потери в живой силе ВС , которых он насильно запихал в чужие страны и построил там свои Военные базы , которым там делать нечего и подлежат изгнанию . Но он почему-то не считает потери угнетённых таким образом мирных стран . Понятна реакция независимых стран о засилии экспансии ВС США . Народ должен гнать эту армию узурпаторов из своих стран .