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В Москве охранник фитнес-клуба выстрелил в грудь мужчине

В Москве охранник фитнес-клуба выстрелил в грудь мужчине

На юге Москвы средь бела дня произошла стрельба. Инцидент был зафиксирован возле фитнес-клуба на улице Орджоникидзе в Донском районе утром в минувшую среду, 16 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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