В Москве охранник фитнес-клуба выстрелил в грудь мужчине

На юге Москвы средь бела дня произошла стрельба. Инцидент был зафиксирован возле фитнес-клуба на улице Орджоникидзе в Донском районе утром в минувшую среду, 16 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.