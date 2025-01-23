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Закон, порядок, государство

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Штурмовики группировки войск «Центр» прошли боевое слаживание на одном из полигонов в тыловом районе СВО

Штурмовики группировки войск «Центр» прошли боевое слаживание на одном из полигонов в тыловом районе СВО

В ходе практических действий штурмовики отрабатывают различные варианты боя, уничтожение огневых точек противника, отражение контратак, штурм окопов, траншей и опорных пунктов.

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