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Татар-информ

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В Татарстане усилят контроль Госсовета за концессионными соглашениями

В Татарстане усилят контроль Госсовета за концессионными соглашениями

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Государственный Совет Татарстана теперь каждый год будет заслушивать отчеты органов исполнительной власти, как соблюдаются условия концессионных соглашений и насколько эффективно они исполняются.

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