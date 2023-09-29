Известно, когда АВТОВАЗ начнет в Питере выпуск новой Лады

АВТОВАЗ планирует выпустить еще одну модель Lada на бывшем заводе Nissan. Новая Lada может появиться на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург» уже в текущем году, заявил президент компании Максим Соколов.
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