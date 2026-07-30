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Туск до завершения экспертизы назвал упавший в Польше объект ракетой РФ

Туск до завершения экспертизы назвал упавший в Польше объект ракетой РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск, не дождавшись завершения экспертизы, 30 июля заявил, что упавший в районе населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства объект был якобы российской крылатой ракетой.

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