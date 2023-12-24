Праздник Нардуган 25 декабря поведает о предстоящей судьбе одиноких людей Полина АвдотьеваДавний народный праздник Нардуган отмечается 25 декабря 2023 года не только татарами, но и чувашами, удмуртами и башкирами.
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