У побережья турецкого острова Кекова в провинции Анталья археологи обнаружили затонувшее торговое судно, которое может оказаться древнейшим из известных кораблей, […] The post У берегов Турции нашли корабль возрастом почти 5 000 лет appeared first on Медиакратия.
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