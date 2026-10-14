У побережья турецкого острова Кекова в провинции Анталья археологи обнаружили затонувшее торговое судно, которое может оказаться древнейшим из известных кораблей, […] The post У берегов Турции нашли корабль возрастом почти 5 000 лет appeared first on Медиакратия.