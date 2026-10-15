Главному врачу нижегородского СПИД-центра Соломону Апояну вменяют создание преимущественных условий для единственного владельца рекламных конструкций при заключении контрактов на социальную рекламу, что нанесло бюджету региона ущерб в 1 млн рублей.
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