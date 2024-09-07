Кому хорошо жить в столице кошек

О том, что можно успеть за неделю в Калининградской области Около двух часов полета из Петрозаводска на небольшом самолете Bombardier и вы оказываетесь совершенно в другой атмосфере повышенной комфортности.
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