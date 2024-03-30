В Кашире женщина заперла 10 истощенных породистых собак

В Кашире зоозащитники обнаружили около десятка истощенных породистых собак в одном из частных домов. Животные находятся в критическом состоянии, почти на грани смерти, но хозяйка питомцев отказалась их даже продать, сообщил Пятый канал со ссылкой на одного из волонтеров.