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В Кашире женщина заперла 10 истощенных породистых собак

В Кашире женщина заперла 10 истощенных породистых собак

В Кашире зоозащитники обнаружили около десятка истощенных породистых собак в одном из частных домов. Животные находятся в критическом состоянии, почти на грани смерти, но хозяйка питомцев отказалась их даже продать, сообщил Пятый канал со ссылкой на одного из волонтеров.

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