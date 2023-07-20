Автор: Эдуард Биров Скажу сейчас крамольную вещь для многих, но Крым надо закрыть для туристов и превратить его в большую военную базу.
Крым надо закрыть и превратить его в военную базу
Комментарии
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Валерий Ребров
Теперь по мнению автора не только в крым нельзя ездить а по всему региону где граница с хохляндией,там везде могут дрг или беспилотники или ракеты, автор просто хохляцкий ждун
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4 час.
Светлана Баяндина
Прилететь может куда угодно и где угодно. Севастополь может быть и следовало закрыть для посещения как базу ЧФ ( только по пропускам и приглашениям родственников, как было раньше), но не весь Крым. Да и Севастополь сегодня закрыть достаточно сложно--- слишком разросся. Официально тысяч 600 жителей, а реально почти миллион.
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2 час.
ВЕ
Виктория Еременко
Севастополь всегда был закрытым городом! В 80-е годы я из Волгограда сопровождала детей в международный пионерский лагерь Артек - в Крым. Сдавала группу в Симферополе, не доезжая до закрытой зоны! А теперь что????
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1 час.
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