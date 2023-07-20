Крым надо закрыть и превратить его в военную базу

Валерий Ребров Теперь по мнению автора не только в крым нельзя ездить а по всему региону где граница с хохляндией,там везде могут дрг или беспилотники или ракеты, автор просто хохляцкий ждун

Светлана Баяндина Прилететь может куда угодно и где угодно. Севастополь может быть и следовало закрыть для посещения как базу ЧФ ( только по пропускам и приглашениям родственников, как было раньше), но не весь Крым. Да и Севастополь сегодня закрыть достаточно сложно--- слишком разросся. Официально тысяч 600 жителей, а реально почти миллион.