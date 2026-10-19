Каждый сезон на даче начинается с одной и той же картины: между грядками после первого же дождя образуется непролазная грязь, а к середине лета проходы зарастают такой стеной сорняков, что пробираться к помидорам приходится буквально с мачете.
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