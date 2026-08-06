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Мировое обозрение

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Системы ПВО за день сбили 281 украинский беспилотник над 13 регионами

Системы ПВО за день сбили 281 украинский беспилотник над 13 регионами

Цифры, от которых немного не по себе: 281 беспилотник самолётного типа за один световой день. Это не «очередная сводка», а показатель того, что война дронов окончательно стала войной на истощение — и в небе, и в промышленности.

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