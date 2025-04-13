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Первый опытный экземпляр импортозамещённого самолёта Sukhoi Superjet 100 достиг практического потолка полёта

Первый опытный экземпляр импортозамещённого самолёта Sukhoi Superjet 100 достиг практического потолка полёта

Первый опытный образец полностью импортозамещенного пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, но с двигателями SaM146, поднялся на максимально возможную высоту, достигнув практического потолка.

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Александр Забобонин
???
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