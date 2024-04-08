Ким Чен Ын отправил Путину телеграмму из-за затопления Оренбургской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями. В ней отмечено, что народ Северной Корее переживает из-за затоплений в Оренбургской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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