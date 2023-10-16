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Число погибших сотрудников агентства ООН по палестинцам возросло до 14

Число погибших сотрудников агентства ООН по палестинцам возросло до 14

Генеральный комиссар агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил о гибели 14 сотрудников агентства в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.

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