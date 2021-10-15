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Shanghai’s foreign investment up 15 percent in Jan.-Sept. — Xinhua

Shanghai’s foreign investment up 15 percent in Jan.-Sept. — Xinhua

Оплаченные иностранные инвестиции Шанхая выросли на 15% в годовом исчислении в первые три квартала 2021 года, сообщили местные власти, передает 15 октября агентство Синьхуа.

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