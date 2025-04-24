«Почему мы должны в составе России жить? Давай создадим своё государство»

Преподавателей вузов на Кавказе начнут проверять на экстремизм из-за терактов и пропаганды сепаратизма, которая льётся из каждого утюгаНа кадрах пламенная речь преподавателя из Адыгеи Ибрагима Шаова, который рассказывал студентам о "незаконном вторжении России на Украину" и обвинял властей в ведении призывал к выходу Адыгеи из состава РФ.
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