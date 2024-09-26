Байден подписал проект закона о временном бюджете для правительства США

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Американский лидер Джо Байден подписал поддержанный ранее обеими палатами конгресса Соединенных Штатов проект закона о продолжении финансирования работы федерального правительства до 20 декабря.
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