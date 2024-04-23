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Медведчук: Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость

Медведчук: Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость

Участвуя в вооруженных конфликтах, Россия стремилась к справедливости, а не к обогащению. Именно поэтому она всегда побеждала, заявил РИА «Новости» лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

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