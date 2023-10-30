Как правильно сушить одежду: методы естественной сушки

Правильный способ сушки одежды играет важную роль в ее долговечности и сохранении качества. Общественная служба новостей рассмотрела методы естественной сушки, способы избегания деформации и выцветания, чтобы ваша одежда всегда выглядела новой и ухоженной.
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