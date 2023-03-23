Аргументы недели

98 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Потомки фашистских выродков память и страх потеряли... Пусть посетит Бухенвальд и Трептов парк, вспомнит, чем начинал...Медведев пригрози...
  • Евгений Бут
    Выдумали какое то своё международное право! Им можно поставлять оружие хохлам, а нам никто не имеет права! Только уда...Генсек НАТО Столт...
  • Евгений Бут
    Надо уважать свою историю, ценить, что было хорошее, извлекать пользу для процветания нашей страны, а не обсирать ее...Медведев на засед...

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ используют на Артемовском направлении мобильные станции РЭБ

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ используют на Артемовском направлении мобильные станции РЭБ

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в четверг, 23 марта, заявил, что ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе начали использовать мобильные станции радиоэлектронной борьбы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх