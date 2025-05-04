Путин признался, что думает о преемнике

По мнению президента, претендент сначала должен заслужить доверие россиян В интервью Павлу Зарубину Владимир Путин признался, что постоянно думает о возможном преемнике, но этот человек должен сначала заслужить доверие россиян.
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