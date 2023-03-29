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Бикович уверен, что российское кино «выживет без Голливуда»

Бикович уверен, что российское кино «выживет без Голливуда»

Актер отметил, что зарубежные киностудии не смогут долго игнорировать российский рынокАктер Милош Бикович, звезда сериала «Отель Элеон» и фильма «Холоп», в интервью ТАСС предположил, что любой кинематограф может выжить без голливудских фильмов.

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