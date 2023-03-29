Бикович уверен, что российское кино «выживет без Голливуда»

Актер отметил, что зарубежные киностудии не смогут долго игнорировать российский рынокАктер Милош Бикович, звезда сериала «Отель Элеон» и фильма «Холоп», в интервью ТАСС предположил, что любой кинематограф может выжить без голливудских фильмов.