В Приморской крае мигрантам хотят запретить работать в 41 сфере

Власти Приморского края с 2025 года планируют запретить мигрантам работу по патентам по 41 виду деятельности, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов 9 октября.
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