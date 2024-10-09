Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов Иван
    Сначала - неработающим на 30%.В Госдуме обсудят...
  • андрей александров
    А пенсию увеличат на 20 процентов работающим пенсионерам?В Госдуме обсудят...
  • Tupoi
    Что там Россия обладает? Пожалуйста поподробнее!Захарова: Киев пл...

В Приморской крае мигрантам хотят запретить работать в 41 сфере

Власти Приморского края с 2025 года планируют запретить мигрантам работу по патентам по 41 виду деятельности, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов 9 октября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх