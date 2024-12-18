ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    "Кроме того, европейские страны выразили готовность вводить новые антироссийские санкции, а также решили сохранить ак...Лидеры ЕС призвал...
  • Дорсай
    Да такое во всем регионеГубернатор Сарато...
  • Чак
    Беглов из Баку, а там снега и льда нет........Глыба льда упала ...

Умелый «Птицелов»: волонтерский дрон-детектор принят на вооружение Минобороны

Умелый «Птицелов»: волонтерский дрон-детектор принят на вооружение Минобороны

Дрон-детектор «Птицелов», разработанный в инициативном порядке волонтерами, официально принят на вооружение Минобороны и в начале 2025 года будет централизованно поставляться в зону СВО, выяснили «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх