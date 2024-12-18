Умелый «Птицелов»: волонтерский дрон-детектор принят на вооружение Минобороны

Дрон-детектор «Птицелов», разработанный в инициативном порядке волонтерами, официально принят на вооружение Минобороны и в начале 2025 года будет централизованно поставляться в зону СВО, выяснили «Известия».
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