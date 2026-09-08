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Царьград

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"Чудовищное решение": в Госдуме прокомментировали жалобу Валиевой в ЕСПЧ

"Чудовищное решение": в Госдуме прокомментировали жалобу Валиевой в ЕСПЧ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв жестко раскритиковал ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой, которая после истечения срока дисквалификации всё равно лишена права выступать.

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