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Вьетнамские власти сообщили о попытках Запада разрушить их дружбу с Россией

Вьетнамский лидер То Лам во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Ханой не изменил своей позиции под давлением Запада из-за хороших отношений с Москвой.

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