Сотрудники полиции пресекли в Крыму незаконную деятельность директора коммерческого предприятия

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами регионального Управления ФСБ пресечена противоправная деятельность директора одного из коммерческих предприятий, похитившего в ходе строительства очистных сооружений в Черноморском районе бюджетные денежные средства, выделенные в рамках Федеральной целевой программы.