Украина минувшей ночью не смогла сбить ни одной из запущенных ВС РФ ракет. В Воздушных силах киевского режима утверждают, что российская армия выпустила по объектам противника четыре крылатые ракеты «Калибр», несколько ракет «Оникс», а также баллистические ракеты «Искандер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жена Трампа добил...
- ИР Китай строит доро...
- На Западе показал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым