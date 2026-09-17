Украинская ПВО перестала сбивать даже крылатые ракеты

Украина минувшей ночью не смогла сбить ни одной из запущенных ВС РФ ракет. В Воздушных силах киевского режима утверждают, что российская армия выпустила по объектам противника четыре крылатые ракеты «Калибр», несколько ракет «Оникс», а также баллистические ракеты «Искандер».