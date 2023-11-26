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Моуринью об игроках «Ромы»: «Бандитами рождаются, а не становятся. Я таким родился. Посмотрим, смогу ли я повлиять на них»

Моуринью об игроках «Ромы»: «Бандитами рождаются, а не становятся. Я таким родился. Посмотрим, смогу ли я повлиять на них»

На пресс-конференции перед матчем с «Удинезе» главный тренер «Ромы» заявил, что игрокам римской команды не хватает дерзости в выездных матчах.

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