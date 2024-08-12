Похолодание началось в Саратовской области 12 августа

Сегодняшний день принес в Саратовскую область новый температурный режим. По данным регионального центра межотраслевого гидрометеорологического союза (CGMS), с 12 августа здесь наблюдается резкое похолодание.
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