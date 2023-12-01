Зиновьеву — мыслителю всех жанров, всех времен

30 ноября на площадке Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction№25 в Гостином дворе Москвы состоялось выездное заседание Зиновьевского клуба на тему: «Театрология Александра Зиновьева: балет, драма, мюзикл, кино по книгам русского классика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии