Благодаря содействию Уполномоченного в Ленинградской области налоговые органы предоставили предпринимателю рассрочку

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елене Рулевой поступило обращение от компании из Всеволожского района с просьбой оказать содействие в предоставлении рассрочки по уплате НДС.
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