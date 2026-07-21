От громкого спора об отцовстве до эфиров на федеральных каналах: как сейчас живет Тимур Еремеев

Сегодня его лицо постоянно появляется в эфире федеральных каналов, хотя еще несколько лет назад имя этого артиста ассоциировалось исключительно с затяжным семейным скандалом.
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