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От громкого спора об отцовстве до эфиров на федеральных каналах: как сейчас живет Тимур Еремеев

От громкого спора об отцовстве до эфиров на федеральных каналах: как сейчас живет Тимур Еремеев

Сегодня его лицо постоянно появляется в эфире федеральных каналов, хотя еще несколько лет назад имя этого артиста ассоциировалось исключительно с затяжным семейным скандалом.

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